تايوان: رصدنا 19 طائرة عسكرية صينية فى مجالنا الجوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أصدرت دورية تايوانية تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة دفاع جوى صاروخية لمراقبة نشاط الطائرات. وكانت طائرات الجيش الصينى دخلت إلى منطقة تحديد الدفاع الجوى أكثر من مرة على مدار العام الماضى.

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