مجلس رجال الأعمال العُمانى - المصرى يجتمع فى القاهرة الثلاثاء المقبل

ويرأس الجانب العُمانى فى مجلس رجال الأعمال، أحمد بن يوسف بن علوى آل إبراهيم، فيما يرأس الجانب المصرى سميح ساويرس.
وقال "أحمد آل إبراهيم" إن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وزيادة التبادل التجارى وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم المصريين، وبحث المعوقات التى تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين القاهرة ومسقط.
وأضاف أن المجلس يناقش أيضاً الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتعزيز الجوانب الاقتصادية، من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات، كالقطاع الصحى والأمن الغذائي، وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والإلكترونيات والأثاث والتطوير العقارى، لما لها من أثر فى تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية وفقاً للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" لما فيه الصالح العام.
وأشار رجل الأعمال العُمانى، إلى أن المجلس سيناقش أيضاً تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على القطاعات الاقتصادية، ودور المجلس فى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية ما بعد مرحلة التعافى، موضحاً أن حجم التبادل التجارى بين عُمان ومصر يصل إلى 200 مليون ريال عُمانى (حوالى 520 مليون دولار.
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