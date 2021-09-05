طالبان تأمر بحبس عدد من عناصرها أطلقوا النار فى احتفالات بالشوارع

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة طالبان فى أفغانستان، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة فى واقعة قيام عدد من عناصرها بإطلاق النار فى الهواء خلال احتفالات، أمس السبت، وسط العاصمة كابول، وذلك بعد سقوط قتلى ومصابين.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قالت طالبان فى بيانها، اليوم، إنها أمرت المسؤولين العسكريين وقادة الوحدات العسكرية والمسؤولين فى العاصمة كابول والولايات الأخرى، بالقبض فورًا كل من يطلق عيارات نارية فى الهواء، وتجريده من السلاح، وإخراج المتورطين فى هذه القضايا من المدن. كما أشارت الحركة إلى أن الشرطة وأجهزة المخابرات تلقت تعليمات باتخاذ "إجراءات فورية وحازمة لتحديدهم وملاحقتهم". وكانت عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار فى شوارع كابول بعد أنباء مزيفة عن سيطرة الحركة على وادى بانجشير، الذى تسيطر عليه المقاومة الأفغانية، ما أسفر عن وقوع 70 قتيلاً.

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