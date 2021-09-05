“ظهرت الآن” رابط نتائج الشامل 2021 الأردن يمكن الاستعلام عنها عبر موقع shamel.bau.edu.jo

ما زال البحث جاري على نتائج الشامل 2021 في الأردن، حيث أعلن المسؤولين وعنهم عبد الله سرور الزغبي المكلف برئاسة اللجنة العليا للامتحانات الشاملة في جامعة البلقاء التطبيقية صباح اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عن ظهور نتائج الدورة الصيفية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة والتي تعرف باسم الشامل وذلك للعام الدراسي الحالي 2021م، وقد صرحت الجامعة أن نسبة النجاح العامة في الامتحان قد بلغت 69.9%، وذلك من خلال مؤتمر صحفي انعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في مدينة السلط وسط الجامعة.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات للعام الدراسي 2021 وصل إلى 12982 طالب، حيث أنتظر موعد ظهور النتيجة كل هؤلاء الطلاب بعد توتر وقلق دام لأيام، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة الحصول على نتائج الشامل 2021 من خلال رابط موقع نتائج الشامل 2021 ألأردن.

أعلن المسؤولين عن الجامعة أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة الهاشمية الأردني الحاصلين على نتائجهم بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالاستعلام عن نتائج الشامل الأردن 2021 دون الحاجة للذهاب إلى الجامعة وذلك حرصا من إدارة الجامعة على سلامة جميع الطلاب من عدوي فيروس كورونا المستجد، ويرجع ذلك للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله بصفة عامة والأردن بصفة خاصة، لذلك استمرت عملية المراجعة النظرية لمدة يومين لجميع الاختبارات سواء اختبارات ميكروبية أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية.

الجدير بالذكر بأنه من خلال الخطوات التالية يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة وهي: