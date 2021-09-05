لينك فَعّال| رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 وخطوات تعديل وتسجيل رغبات تنسيق الكليات 2021

يبحث عن الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 وموعد نتيجة تنسيق المرحله الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة هذا العام وذلك بعد تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2021 والتي بدأت من يوم الاحد الموافق 29 من شهر اغسطس الماضي واستمرت حتى مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية 243 ألف طالب وطالبة.

رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021

وعن تفعيل رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 لايزال توافد الطلاب على مراكز ومعامل الكمبيوتر في الكليات والمعاهد لتسجيل رغبات الكليات 2021 في اخر فرصه قبل غلق باب التسجيل حيث بدء تنسيق المرحلة الثانية 2021 للشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم وعلمي رياضة والتي تبدأ من مجموع 254.5 درجة أي بما يساوي 62.7٪ أما عن الشعبة الأدبية فى حدها الادنى 238 درجة أي النسبة المئوية 58.5% وانخفضت التنسيق هذا العام عن الأعوام الماضية بما يصل الى 10 في المئة عن المجاميع في السنين الماضية وذلك بسبب انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام نتاج النظام الإلكتروني الجديد للتعليم.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

ومن المفترض ان يحل موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 من خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 بعد غلق باب تلقي الرغبات بحوالي 72 ساعة فمن المفترض أن يكون يوم الاثنين او الثلاثاء القادمين ويستطيع الطلاب الدخول برقم الجلوس والرقم السري الى صفحة موقع التنسيق مجددا للتعرف على نتائج التنسيق الخاصة بهم والكلية التي رشحت إليهم.

خطوات تسجيل رغبات الكليات 2021

لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2021 يمكنكم اتباع الخطوات التالية:-

اولا يقوم الطالب بفتح موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ومنها يقوم باختيار أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

ثانيا يقوم بالضغط على الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس وكلمة السر

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم بالحال النتائج تفصيلياً.

على الفور يستطيع الطالب الحصول على نتيجته في تنسيق المرحلة الثانية

وانتهت يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة على موقع التنسيق الإلكتروني 2021.

وبدأ رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 في قبول تسجيل الرغبات للطلاب يوم السبت 21 أغسطس.