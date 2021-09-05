أخبار اليمن : تفاصيل عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودي

تفاصيل عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودينفذت القوات المسلحة اليمنية عملية توازن الردع السابعة التي استهدفت منشآتٍ حيويةٍ وقواعدَ عسكريةٍ تابعةٍ للعدوِّ السعودي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له، أن العملية استهدفت منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار).

وذكر أن العملية استهدفت أيضاً منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣.

وأكد العميد سريع أن العملية حققت أهدافها بنجاح، محذراً من عواقب استمرار العدوان على اليمن.

وشدد على حق الشعب اليمني في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ دفاعاً عن الوطن.

وفيما يلي نص البيان:

في إطارِ التصدي لجرائمِ العدوانِ على بلدِنا، نفذت قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ توازنِ الردعِ السابعة.

وذلك باستهدافِ منشآتٍ حيويةٍ وقواعدَ عسكريةٍ تابعةٍ للعدوِّ السعوديِّ وذلك على النحوِ الآتي:

استهدافُ منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار).

قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ العدوَّ السعوديَّ من عواقبِ استمرارهِ في العدوانِ على بلدِنا العزيز وشعبِنا الصامد المجاهد.

وتؤكدُ حقَّها المشروعَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ دفاعاً عن بلدِنا العزيز وشعبِنا العظيم حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنية ماضيةٌ بعونِ اللهِ في معركتِها الجهاديةِ حتى تحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وتحقيقِ الحريةِ والاستقلال.

يحيا شعبُنا العظيمُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة.

صنعاء ٢٨ محرم 1443للهجرة

الموافق ٥ سبتمبر 2021م

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية.

