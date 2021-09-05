مهاجر أفغانى يطعن شخصين مسنين فى برلين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت شرطة برلين إن مهاجرًا أفغانيًا طعن ستينية عدة مرات، أمس السبت، أثناء جلوسها فى حديقتها فى فيلمسدورف، لافتة إلى أنه ألحق بها جروحًا خطيرة فى العنق، ورجلاً فى الـ 66 من عمره، هرع لمساعدتها.

وأكدت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على المهاجر الأفغانى، حيث تبين أنه يقيم فى البلاد منذ 2016، ويعانى مشاكل نفسية قد يكون لها دور فى جريمته.