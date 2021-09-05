الحويلة يشيد بمبادرة البرلمان العربى بشأن إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات

وقدم "الحويلة"، التهنئة لدولة الإمارات وللشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بمناسبة توليه مهام عمل الصندوق كأمينا عاما له، مؤكداً أن تسلمه مهام عمل الصندوق يعكس الدور الرائد لدولة الإمارات ولأبنائها وبصماتهم الراسخة فى إرساء العمل التطوعى والإنسانى ويشكل إضافة كبيرة ونوعية فى إدارة عمل الصندوق.
وأعرب الحويلة، عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق داعمًا ومساندًا للعمل الإنسانى والإغاثى والخيرى والتطوعى العربي، والذى كان ولازال محل اهتمام الدول العربية والخليجية، مؤكداً أنه كممثل للبرلمان الكويتى فى البرلمان العربى فأن الكويت من أول الدول دعمًا للجهد العربى فى هذا المجال وهو نهج خطه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حتى توجت الكويت بتكريم أممى كمركزًا للعمل الإنسانى وصار الصباح قائدا للعمل الإنساني، وسار على هذا النهج الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
وأكد الحويلة، أن هذه الخطوة ستكون حجر أساس نحو المزيد من التنسيق المشترك بين الدول العربية نحو مأسسة منظومة عربية متكاملة فى مختلف المجالات ووفق أعلى الأسس والمعايير العالمية، وفى ضوء الدعم المتواصل من السيد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، وحرصه الدائم على كل مايخدم قضايا الأمة العربية ويلبى طموحات شعوبها وتطلعاتهم نحو واقع أفضل، لافتاً إلى دوره البارز وجهده الملموس فى دفع وتأييد وتوحيد الجهد العربى فى مختلف المجالات.
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