تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب الطالب والمعلم 1443

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم 1443؛ حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة مدرستي التعليمية للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك للتعليم الإلكتروني “التعليم عن بعد” عبر شبكة الإنترنت، كبديل عن التعليم في المدارس التقليدية في ظل انتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من تعليق العمل بالمدارس، ولعل الهدف الرئيسي من ذلك هو الحرص على سلامة الطلاب من مخاطر انتشار الفيروس، وكوسيلة للحفاظ على استمرارية التعليم؛ حيث يستطيع الطلاب تلقي الدروس في كافة المناهج الدراسية المقررة من خلال الحصص الافتراضية على منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم

بدأت الدراسة في عام 1442 في الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد من خلال دخول منصة مدرستي التعليمية جنبًا إلى جنب مع التدريس في المدارس العادية، ولكي يستفيد الطلاب من المحتوى التعليمي المقدم عبر منصة مدرستي يلزم على الجميع التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عبر الرابط الرسمي من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. النقر على خيار إنشاء حساب جديد. الانتقال إلى تطبيق توكلنا وفتحه على الهاتف الجوال واستكمال عملية الدخول. النقر على تفعيل حساب منصة مدرستي. القيام بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة. العودة إلى الموقع الرسمي منصة مدرستي، وتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت.

كما يستطيع المعلم وولي الأمر التسجيل في منصة مدرستي بنفس الطريقة؛ وذلك لمتابعة المستوى الدراسي لأبنائهم.

التحديثات الجديدة على منصة مدرستي

مع بداية الفصل الدراسي الثاني حرصت وزارة التعليم السعودي على تحديث منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني؛ لكي يسهل استخدامها من قبل الطالب والمعلم، وقد ساعدت التحديثات الجديدة المعلم:

إعداد جداول الحصص الدراسية بكل سهولة.

تعديل أيقونة الدروس إلى الحصص الجديدة.

إمكانية جدولة الدروس إلى أسبوع واحد.

بالإضافة إلى زيادة الفاعلية والمشاركة بين الطالب والمعلم، من خلال إضافة 45000 مصدر تعليمي تفاعلي، وإتاحة الفرصة للإطلاع على تقارير الإنجاز، والتأكد من توزيع الدرجات الخاصة بأعمال السنة ودرجات الاختبارات، بالإضافة إلى تحديد وقت التواصل المباشر بين الطالب والمعلم.

حضور الحصص الافتراضية منصة مدرستي

يتلقى الطالب شرح الدروس في منصة مدرستي من خلال الفصول الافتراضية، وهذه الفصول تحاكي الفصول التقليدية في المدارس حيث يلتقي الطالب بالمعلم عبر شبكات الإنترنت، ولحضور الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي، يجب على الطالب دخول منصة مدرستي التعليمية ومن ثم تتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية. القيام بتسجيل الدخول. النقر على أيقونة تواصل في القائمة. القيام بتحديد الدرس المراد حضوره. النقر على الرابط الخاص بالدرس.

حل الواجب منصة مدرستي

لكي تكتمل جوانب العملية التعليمية على منصة مدرستي لابد من تقييم الطلاب من خلال التغذية الراجعة من المعلمين بشأن المستوى الدراسي للطلاب، لذلك يقوم المعلم برفع الواجبات على المنصة، ليقوم الطالب بحلها، ومن ثم تقييم الإجابات من قبل المعلم وتقييم المستوى، ويستطيع الطالب حل الواجبات، من خلال الخطوات الآتية:

دخول منصة مدرستي التعليمية. تسجيل بيانات الدخول الخاصة بالطالب. دخول الطالب إلى القائمة الرئيسية والنقر على خيار الواجبات. يضغط الطالب على الدرس المراد حل الواجب الخاص به. يقوم الطالب بحل الواجب.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب ولي الأمر

لا تقتصر خدمات منصة مدرستي على الطالب والمعلم فقط، بل إنها شملت ولي الأمر؛ حيث توفر له إنشاء حساب ولي الأمر على منصة مدرستي، ولكن هذا يتطلب التسجيل في نظام نور أولًا؛ وذلك من أجل متابعة المستوى الدراسي للأبناء، من خلال نتائج الاختبارات، والدرجات التي حصلوا عليها، وتقييم المعلم، ويمكن دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب ولي الأمر عن طريق الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لنظام نور. القيام بتسجيل البيانات الشخصية المتمثلة في الاسم وكملة المرور ورقم الهوية. الضغط على زر التالي. القيام بإدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على زر إرسال الطلب. العمل على إدخال الكود الذي وصل في رسالة عبر رقم الجوال المسجل في الحساب. الآن تم تفعيل وتسجيل الحساب على نظام نور. الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. النقر على خيار تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب نظام نور.

أداء اختبارات تعزيز المهارات عبر دخول منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء اختبارات تعزيز المهارات التي تم الإعلان عنها عبر منصة الاختبارات المركزية في منصة مدرستي، ولعل الهدف من أداء هذه النوعية من هذه الاختبارات، هو الوقوف على المستوى التحصيلي للطلاب في المقررات الأساسية، بما فيها اللغة العربية والإنجليزية ومادتي الرياضيات والعلوم؛ حيث يتولى المعلم مهمة تقييم المهارات والمعارف التي اكتسبها الطلاب خلال العام الماضي 1442، والتعرف على نقاط الضعف والقوة، والعمل على تعزيزها من خلال وضع خطط دراسية محكمة.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب الطالب وولي الأمر في نظام نور، وأداء اختبارات تعزيز المهارات.