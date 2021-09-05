نتائج الشامل 2021 الاردن.. خطوات الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس عبر موقع الوزارة

نتائج الشامل 2021 الاردن، بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم عن صدور نتائج الشامل 2021 الاردن اليوم الاحد الموافق 5 سبتمبر 2021، قد تزايد البحث من قبل ملايين الطلاب عن كيفية الحصول على النتائج، حيث أن النتائج الخاصة بـ الشامل قد تم طرحها إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت منعًا لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب، حيث إن تلك النتائج الخاصة بالدورة الصيفية للصيف الحالي 2021، والجدير بالذكر أن دكتور عبد الله سرور الزغبي المكلف برئاسة اللجنة العليا للامتحانات الشاملة في الجامعة التطبيقي قد صرح عبر الصفحة الرسمي له على تويتر قائلًا “أن الموعد الرسمي لاعلان النتائج سيكون صباح الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة السلط وسط الجامعة”.

نتائج الشامل 2021 الاردن

لقد قام جميع الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة بهم في وسط إجراءات احترازية مشددة، ليكون هذا نوعًا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والآن قد أصبحت نتائج الشامل 2021 الاردن متاحة للطلاب إلكترونيًا من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها من خلال الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام، مثل رقم الهوية الوطنية والرقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي يتم طلبها من الطالب داخل موقع الاستعلام الإلكتروني، والجدير بالذكر انه قد ادى اختبارات الشامل بإجمالي 13 ألف طالب وطالبة مع بداية شهر اغسطس الماضي.

خطوات الحصول على نتائج الشامل 2021 الاردن

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتائج الشامل 2021 الأردن للحصول على النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا، حيث قد جاءت الخطوات المخصصة للإستعلام كالاتي: