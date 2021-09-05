مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بتقويم الدراسة علي المراحل الدراسية الثلاثة ، ويعلن هذا الجدول وفق التقويم الهجري والميلادي ، و العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يأتي مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ، وذلك نظراً لما تشهده المملكة والعالم من انتشار الموجة الرابعة من متحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووفق ما تم إعلانه فإن بداية العام الدراسي بالمملكة ، يوافق تاريخ الواحد والعشرون من شهر محرم لعام 1443 هـ بما يوافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021 م ، وتتوالي المناسبات الرسمية و العطلات علي أن ينتهي العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة في تاريخ الأول من ذو الحجة 1443 هـ الموافق الثلاثون من يونيو 2022 م ، ووضعت الوزارة خط احترازية لاستراتيجية التعليم عن بعد للمراحل دون المرحلة الرابعة بالمملكة.

العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية

يأتي العام الدراسي الجديد مصحوباً بآمال العودة للحياة الطبيعية ومحصناً بخطط دراسية وضعتها حكومة المملكة ممثلة في وزارتي التعليم والصحة للحرص علي صحة الطلاب وذويهم ، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، ومن هذا المنطلق تم تفعيل استراتيجية التعليم عن بعد علي الصفوف الأول والثاني والثالث ودون ذلك ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد علي الصفوف الأعلى ، وذلك في حال استمرار الوضع بالنسبة لجائحة كورونا المستجدة ، ومن ضمن الخطط البناءة المساهمة في الاستراتيجية الاستعانة بمنصات مدرستي وسفير ونظام فارس لدعم العملية التعليمية ومجموعة قنوات عين لتلقين المحتوي العلمي للطلاب عن بعد تحت إشراف ذويهم ، وجميع هذه الخطط معلنه عبر موقع وزارة التعليم السعودية.

تقويم العام الدراسي 1443 هجرياً الموافق 2021/2022 ميلادياً

فيما يخص بدء العام الدراسي الجديد ، نعرض لحضراتكم بيان الأحداث والإجازات الرسمية وفق ما تم إعلانه للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية كالآتي :