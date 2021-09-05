مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بتقويم الدراسة علي المراحل الدراسية الثلاثة ، ويعلن هذا الجدول وفق التقويم الهجري والميلادي ، و العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يأتي مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ، وذلك نظراً لما تشهده المملكة والعالم من انتشار الموجة الرابعة من متحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووفق ما تم إعلانه فإن بداية العام الدراسي بالمملكة ، يوافق تاريخ الواحد والعشرون من شهر محرم لعام 1443 هـ بما يوافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021 م ، وتتوالي المناسبات الرسمية و العطلات علي أن ينتهي العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة في تاريخ الأول من ذو الحجة 1443 هـ الموافق الثلاثون من يونيو 2022 م ، ووضعت الوزارة خط احترازية لاستراتيجية التعليم عن بعد للمراحل دون المرحلة الرابعة بالمملكة.العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية
يأتي العام الدراسي الجديد مصحوباً بآمال العودة للحياة الطبيعية ومحصناً بخطط دراسية وضعتها حكومة المملكة ممثلة في وزارتي التعليم والصحة للحرص علي صحة الطلاب وذويهم ، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، ومن هذا المنطلق تم تفعيل استراتيجية التعليم عن بعد علي الصفوف الأول والثاني والثالث ودون ذلك ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد علي الصفوف الأعلى ، وذلك في حال استمرار الوضع بالنسبة لجائحة كورونا المستجدة ، ومن ضمن الخطط البناءة المساهمة في الاستراتيجية الاستعانة بمنصات مدرستي وسفير ونظام فارس لدعم العملية التعليمية ومجموعة قنوات عين لتلقين المحتوي العلمي للطلاب عن بعد تحت إشراف ذويهم ، وجميع هذه الخطط معلنه عبر موقع وزارة التعليم السعودية.تقويم العام الدراسي 1443 هجرياً الموافق 2021/2022 ميلادياً
فيما يخص بدء العام الدراسي الجديد ، نعرض لحضراتكم بيان الأحداث والإجازات الرسمية وفق ما تم إعلانه للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية كالآتي :
|بيان الأحداث و الإجازات من الدراسة
|التقويم الهجري
|التقويم الميلادي
|بدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|الإجازة الرسمية لليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|إجازة نهاية أسبوع
|11/03/1443
|17/10/2021
|إجازة نهاية أسبوع
|29/03/1443
|04/11/2021
|إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بداية الدراسة عن للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|إجازة نهاية أسبوع
|15/05/1443
|19/12/2021
|إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|استئناف دراسة الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|01/07/1443
|02/02/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|22/07/1443
|23/02/2022
|إجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|إجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث
|07/10/1443
|08/05/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|24/10/1443
|25/05/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|16/11/1443
|15/06/2022
|إجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/2022
ويتطلع العديد من الطلاب وذويهم لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وهو ما أعلنته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام 1443 هـ ، وكان وزير التعليم السعودي للمملكة العربية السعودية قد وجه برسالته لجميع أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد في المملكة بضرورة تحصين أبناؤهم قبل عودة المدارس في المملكة العربية السعودية ، وإذا سارت الخطة وفق الجدول المعد ، فإن اجازة نهاية العام الدراسي بعد بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني بخصوص العام الدراسى الجديد ، يكون بتاريخ بين الأول إلي الخامس عشر من شهر يوليو 2022 لجميع الطلاب في المملكة .
الوسوم
مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بتقويم الدراسة علي المراحل الدراسية الثلاثة ، ويعلن هذا الجدول وفق التقويم الهجري والميلادي ، و العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يأتي مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ، وذلك نظراً لما تشهده المملكة والعالم من انتشار الموجة الرابعة من متحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووفق ما تم إعلانه فإن بداية العام الدراسي بالمملكة ، يوافق تاريخ الواحد والعشرون من شهر محرم لعام 1443 هـ بما يوافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021 م ، وتتوالي المناسبات الرسمية و العطلات علي أن ينتهي العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة في تاريخ الأول من ذو الحجة 1443 هـ الموافق الثلاثون من يونيو 2022 م ، ووضعت الوزارة خط احترازية لاستراتيجية التعليم عن بعد للمراحل دون المرحلة الرابعة بالمملكة.العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية
يأتي العام الدراسي الجديد مصحوباً بآمال العودة للحياة الطبيعية ومحصناً بخطط دراسية وضعتها حكومة المملكة ممثلة في وزارتي التعليم والصحة للحرص علي صحة الطلاب وذويهم ، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، ومن هذا المنطلق تم تفعيل استراتيجية التعليم عن بعد علي الصفوف الأول والثاني والثالث ودون ذلك ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد علي الصفوف الأعلى ، وذلك في حال استمرار الوضع بالنسبة لجائحة كورونا المستجدة ، ومن ضمن الخطط البناءة المساهمة في الاستراتيجية الاستعانة بمنصات مدرستي وسفير ونظام فارس لدعم العملية التعليمية ومجموعة قنوات عين لتلقين المحتوي العلمي للطلاب عن بعد تحت إشراف ذويهم ، وجميع هذه الخطط معلنه عبر موقع وزارة التعليم السعودية.تقويم العام الدراسي 1443 هجرياً الموافق 2021/2022 ميلادياً
فيما يخص بدء العام الدراسي الجديد ، نعرض لحضراتكم بيان الأحداث والإجازات الرسمية وفق ما تم إعلانه للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية كالآتي :
|بيان الأحداث و الإجازات من الدراسة
|التقويم الهجري
|التقويم الميلادي
|بدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|الإجازة الرسمية لليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
|إجازة نهاية أسبوع
|11/03/1443
|17/10/2021
|إجازة نهاية أسبوع
|29/03/1443
|04/11/2021
|إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|بداية الدراسة عن للفصل الدراسي الثاني
|01/05/1443
|05/12/2021
|إجازة نهاية أسبوع
|15/05/1443
|19/12/2021
|إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|استئناف دراسة الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|01/07/1443
|02/02/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|22/07/1443
|23/02/2022
|إجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|إجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث
|07/10/1443
|08/05/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|24/10/1443
|25/05/2022
|إجازة نهاية أسبوع
|16/11/1443
|15/06/2022
|إجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/2022
ويتطلع العديد من الطلاب وذويهم لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وهو ما أعلنته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام 1443 هـ ، وكان وزير التعليم السعودي للمملكة العربية السعودية قد وجه برسالته لجميع أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد في المملكة بضرورة تحصين أبناؤهم قبل عودة المدارس في المملكة العربية السعودية ، وإذا سارت الخطة وفق الجدول المعد ، فإن اجازة نهاية العام الدراسي بعد بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني بخصوص العام الدراسى الجديد ، يكون بتاريخ بين الأول إلي الخامس عشر من شهر يوليو 2022 لجميع الطلاب في المملكة .
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