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العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية

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أحمد السيد 0 تبليغ

مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بتقويم الدراسة علي المراحل الدراسية الثلاثة ، ويعلن هذا الجدول وفق التقويم الهجري والميلادي ، و العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يأتي مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ، وذلك نظراً لما تشهده المملكة والعالم من انتشار الموجة الرابعة من متحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووفق ما تم إعلانه فإن بداية العام الدراسي بالمملكة ، يوافق تاريخ الواحد والعشرون من شهر محرم لعام 1443 هـ بما يوافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021 م ، وتتوالي المناسبات الرسمية و العطلات علي أن ينتهي العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة في تاريخ الأول من ذو الحجة 1443 هـ الموافق الثلاثون من يونيو 2022 م ، ووضعت الوزارة خط احترازية لاستراتيجية التعليم عن بعد للمراحل دون المرحلة الرابعة بالمملكة.

العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية

يأتي العام الدراسي الجديد مصحوباً بآمال العودة للحياة الطبيعية ومحصناً بخطط دراسية وضعتها حكومة المملكة ممثلة في وزارتي التعليم والصحة للحرص علي صحة الطلاب وذويهم ، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، ومن هذا المنطلق تم تفعيل استراتيجية التعليم عن بعد علي الصفوف الأول والثاني والثالث ودون ذلك ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد علي الصفوف الأعلى ، وذلك في حال استمرار الوضع بالنسبة لجائحة كورونا المستجدة ، ومن ضمن الخطط البناءة المساهمة في الاستراتيجية الاستعانة بمنصات مدرستي وسفير ونظام فارس لدعم العملية التعليمية ومجموعة قنوات عين لتلقين المحتوي العلمي للطلاب عن بعد تحت إشراف ذويهم ، وجميع هذه الخطط معلنه عبر موقع وزارة التعليم السعودية.

تقويم العام الدراسي 1443 هجرياً الموافق 2021/2022 ميلادياً

فيما يخص بدء العام الدراسي الجديد ، نعرض لحضراتكم بيان الأحداث والإجازات الرسمية وفق ما تم إعلانه للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية كالآتي :

بيان الأحداث و الإجازات من الدراسة التقويم الهجري التقويم الميلادي
بدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
الإجازة الرسمية لليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
إجازة نهاية أسبوع 11/03/1443 17/10/2021
إجازة نهاية أسبوع 29/03/1443 04/11/2021
إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
بداية الدراسة عن للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
إجازة نهاية أسبوع 15/05/1443 19/12/2021
إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
استئناف دراسة الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
إجازة نهاية أسبوع 01/07/1443 02/02/2022
إجازة نهاية أسبوع 22/07/1443 23/02/2022
إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
إجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث 07/10/1443 08/05/2022
إجازة نهاية أسبوع 24/10/1443 25/05/2022
إجازة نهاية أسبوع 16/11/1443 15/06/2022
إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

ويتطلع العديد من الطلاب وذويهم لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وهو ما أعلنته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام 1443 هـ ، وكان وزير التعليم السعودي للمملكة العربية السعودية قد وجه برسالته لجميع أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد في المملكة بضرورة تحصين أبناؤهم قبل عودة المدارس في المملكة العربية السعودية ، وإذا سارت الخطة وفق الجدول المعد ، فإن اجازة نهاية العام الدراسي بعد بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني بخصوص العام الدراسى الجديد ، يكون بتاريخ بين الأول إلي الخامس عشر من شهر يوليو 2022  لجميع الطلاب في المملكة .

الوسوم

مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الخاص بتقويم الدراسة علي المراحل الدراسية الثلاثة ، ويعلن هذا الجدول وفق التقويم الهجري والميلادي ، و العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يأتي مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ، وذلك نظراً لما تشهده المملكة والعالم من انتشار الموجة الرابعة من متحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووفق ما تم إعلانه فإن بداية العام الدراسي بالمملكة ، يوافق تاريخ الواحد والعشرون من شهر محرم لعام 1443 هـ بما يوافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021 م ، وتتوالي المناسبات الرسمية و العطلات علي أن ينتهي العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة في تاريخ الأول من ذو الحجة 1443 هـ الموافق الثلاثون من يونيو 2022 م ، ووضعت الوزارة خط احترازية لاستراتيجية التعليم عن بعد للمراحل دون المرحلة الرابعة بالمملكة.

العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية

يأتي العام الدراسي الجديد مصحوباً بآمال العودة للحياة الطبيعية ومحصناً بخطط دراسية وضعتها حكومة المملكة ممثلة في وزارتي التعليم والصحة للحرص علي صحة الطلاب وذويهم ، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، ومن هذا المنطلق تم تفعيل استراتيجية التعليم عن بعد علي الصفوف الأول والثاني والثالث ودون ذلك ، كتجربة يمكن تعميمها فيما بعد علي الصفوف الأعلى ، وذلك في حال استمرار الوضع بالنسبة لجائحة كورونا المستجدة ، ومن ضمن الخطط البناءة المساهمة في الاستراتيجية الاستعانة بمنصات مدرستي وسفير ونظام فارس لدعم العملية التعليمية ومجموعة قنوات عين لتلقين المحتوي العلمي للطلاب عن بعد تحت إشراف ذويهم ، وجميع هذه الخطط معلنه عبر موقع وزارة التعليم السعودية.

تقويم العام الدراسي 1443 هجرياً الموافق 2021/2022 ميلادياً

فيما يخص بدء العام الدراسي الجديد ، نعرض لحضراتكم بيان الأحداث والإجازات الرسمية وفق ما تم إعلانه للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية كالآتي :

بيان الأحداث و الإجازات من الدراسة التقويم الهجري التقويم الميلادي
بدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
الإجازة الرسمية لليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
إجازة نهاية أسبوع 11/03/1443 17/10/2021
إجازة نهاية أسبوع 29/03/1443 04/11/2021
إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
بداية الدراسة عن للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
إجازة نهاية أسبوع 15/05/1443 19/12/2021
إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
استئناف دراسة الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
إجازة نهاية أسبوع 01/07/1443 02/02/2022
إجازة نهاية أسبوع 22/07/1443 23/02/2022
إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
إجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث 07/10/1443 08/05/2022
إجازة نهاية أسبوع 24/10/1443 25/05/2022
إجازة نهاية أسبوع 16/11/1443 15/06/2022
إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

ويتطلع العديد من الطلاب وذويهم لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وهو ما أعلنته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للعام 1443 هـ ، وكان وزير التعليم السعودي للمملكة العربية السعودية قد وجه برسالته لجميع أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد في المملكة بضرورة تحصين أبناؤهم قبل عودة المدارس في المملكة العربية السعودية ، وإذا سارت الخطة وفق الجدول المعد ، فإن اجازة نهاية العام الدراسي بعد بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني بخصوص العام الدراسى الجديد ، يكون بتاريخ بين الأول إلي الخامس عشر من شهر يوليو 2022  لجميع الطلاب في المملكة .

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