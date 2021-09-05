موقع نتائج الثالث متوسط 2021 العراق ورابط الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب في كافة المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2021 العراق، من أكثر ما يشغل بال ملايين الطلاب في العراق في الوقت الحالي هو نتائج الثالث متوسط 2021 العراق، حيث ان النتائج قد صدرت منذ عدة أيام بشكل إلكتروني لجميع الطلاب، حيث أن النتائج متواجدة الآن إلكترونيًا من خلال بعض المواقع المُصرح بها والمعتمدة من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ليحصل جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل، ليكون هذا واحدًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، والجدير بالذكر ان جميع الطلاب قد قاموا بتأدية الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة خوفًا من تفشي الفيروس كورونا، على أن تكون تلك النتائج الخاصة بالدور الاول فقط، على أن يتم طرح مواعيد اختبارات الدور الثاني خلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

لقد تم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2021 العراق من خلال مستندات PDF والخاصة بكل محافظة، وكان ذلك بعدما انتهى جميع الطلاب من آداء الاختبارات الخاصة بهم في يوم 30 يوليو الماضي، وقد صدرت النتائج مع نهاية شهر اغسطس 2021، أي بعد مرور اجمالي شهر واحد بين موعد اعلان النتيجة واخر تاريخ لأداء الاختبارات.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول من هنااا

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 بغداد من هنااا

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 البصرة من هنااا

•رابط نتائج الثالث متوسط 2021 نينوى من هنااا

•رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الأنبار من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الرصافة الأولى من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الرصافة الثانية من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الرصافة الثالثة

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الكرخ الأولى من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 الكرخ الثانية من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 الكرخ الثالثة من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 المثنى من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 النجف من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 كربلاء من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 واسط من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 بابل من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 ديالى من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 القادسية من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 ذي قار من هنااا

• رابط نتائج الثالث متوسط 2021 صلاح الدين من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 كركوك من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 ميسان من هنااا

• نتائج الثالث متوسط 2021 السليمانية من هناا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

تستمر عمليات البحث من قِبل الآلاف من طلاب الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق بالتساؤل عن الرابط الخاص بمعرفة النتائج الخاصة بهم للعام الدراسي الجاري، وخاصة بعد اعلان الوزارة عن ظهور النتائج، ومن خلال الروابط السابقة يمكنكم التعرف على النتائج الخاصة بكم بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب وذلك بالدخول على الرابط التابع للمحافظة التابع لها الطلاب من الروابط السابقة.