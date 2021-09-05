الصور الأولى عقب عملية اعتقال رئيس غينيا جراء انقلاب عسكرى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تظهر هذه اللقطات الرئيس كوندى البالغ من العمر 83 عاما محاطا بمجموعة من العسكريين فى مكتبه وداخل مركبة. ويقف وراء الانقلاب عناصر فى وحدة المهام الخاصة فى الجيش وقائدها مامادى دومبوى الذى أعلن فى رسالة مسجلة عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد. وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كونارى منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيفا.

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