المبعوث الأممى يوجه أولى رسائله إلى شعب اليمن: أحب بلدكم

جدة - نرمين السيد - وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أولى رسائله إلى شعب اليمن، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما فى وسعه للمساهمة فى تحقيق سلام دائم وعادل فى اليمن.





وفى أول رسالة يوجهها إلى اليمنيين منذ إعلان تعيينه مبعوثاً أممياً إلى اليمن، قال جروندبرج: "كما يعلم الكثير منكم، صرت محبًا لبلدكم الجميل على مدار العقد الماضى، وأشعر نحوه بالاحترام ما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات السبع الماضية". تابع المبعوث الأممى: "إنى أقبل هذه المسؤولية بوعى كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التى تنتظرنا"، مضيفًا: "سأكون أنا ومكتبى متاحين دائمًا للاستماع إلى أولوياتكم وللاسترشاد بتطلعاتكم، سنعمل بلا هوادة سعيًا لتحقيق السلام، وسنذكر جميع المعنيين بمسؤوليتهم المشتركة من أجل مستقبل اليمن". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن تعيين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى سابقاً فى اليمن، الدبلوماسى السويدى جروندبرج، مبعوثًا خاصًا إلى اليمن خلفًا للبريطانى مارتن جريفيث، الذى عين قبل أكثر من شهرين وكيلاً للشؤون الإنسانية ومنسقاً للإغاثة فى حالات الطوارىء.

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