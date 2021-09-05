مركز القبول الموحد 2021 عمان الاستعلام عن نتائج الفرز الأول عبر موقع heac.gov.om

مركز القبول الموحد 2021 عمان، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء دولة عمان من أجل الاستعلام عن مركز القبول الموحد 2021 عمان، وذلك حيث يرغب الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول الموحد، حيث كان الطلاب قد بدأوا التسجيل منذ اليوم الأول من شهر مايو الماضي بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاص بتسجيل الرغبات، كما تم تسجيل وتعديل الرغبات عبر الموقع الخاص بالقبول الموحد 2021 منذ يوم السابع من شهر أغسطس الماضي وحتى السابع عشر من الشهر نفسه، ونقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بظهور النتائج الخاصة بقبول الموحد في عمان 2021.

مركز القبول الموحد 2021 عمان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن مركز القبول الموحد 2021 عمان الخاص بالنتائج تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالفرز الأول لعام 2021 وقامت الوزارة بالإعلان عن الجدول الخاص بمواعيد إجراء اختبارات القبول وكذلك إجراء المقابلات الشخصية وعمل الفحوصات الطبية لكافة البرامج التي تتطلب استعداد وكانت هذه الكشوفات والمقابلات قد تمت منذ يوم 23 من شهر أغسطس الماضي وانتهت في يوم 29 من شهر أغسطس أيضًا، كما أن عدد المتقدمين الذين نجحوا في نظام القبول الموحد في دولة عمان لهذا العام 35753 طالب وطالبة وذلك بعد الإنتهاء من مرحلة تعديل الرغبات.

نتائج مركز القبول الموحد 2021 عمان

بعدما أعلنت مركز القبول الموحد 2021 عمان عن أن ظهور النتائج الخاصة بالفرز الأول ستظهر اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2021، ويتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول الموحد 2021 بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية: