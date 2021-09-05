شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية و طريقة التقديم

شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية، يتسال الكثير من عملاء بنك التنمية الاجتماعية في المملكة، عن شروط وطريقة الحصول علي قرض السيارة، كما أوضح البنك شروط وإجراءات الحصول على تمويل السيارات، بحد أقصى 150 ألف ريال وهو منتج تمويلي يدعم ممارسي العمل الحر عبر منتج نفاذ، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من والخدمات للمواطنين السعوديّين، وذلك بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة، ويعمل البنك علي توفير رقم من أجل التواصل معه، للاستعلام عن الخدمات التي يقدمها، وكما يمكن من خلاله تقديم شكوى خاصة بالبنك وحل مشكلة يواجهها المستخدم.



شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن شروط الحصول على تمويل السيارات تتمثل فيما يلي:

-أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية. ثم ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد عمر العميل أو الكفيل على 60 عامًا، عند التقديم للمدنيين و65 عامًا للمتقاعدين. ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر. ثم يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال. أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل. أن يقوم المتقدم للحصول علي قرض السيارة من بنك التنمية، علي اجتياز الفحص الائتماني. ثم ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرًا. يشترط أن وجود رخصة قيادة سارية المفعول، و عدم وجود مخالفات مرورية. التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة، ثم التأمين على المركبة.

أن يقوم المتقدم بتقديم الطلب على البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية. ثم يتم التحقق من أهلية المستفيد إلكترونيًّا. قم ب استكمال النماذج المطلوبة من النظام. ثم إرسال المستندات المطلوبة إلكترونيًّا أو عبر البريد. ومن ثم يصرف البنك قيمة التمويل إلى المورد أو الوكيل.

طريقة التقديم للحصول علي تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعيةحجز موعد ببنك التنمية الاجتماعية

يعمل بنك التنمية الاجتماعية السعودي على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ويهدف البنك من هذه الخدمات إلى تسهيل مهمة قضاء المعاملات من قبلهم، ولذلك يمكن تسجيل الدخول إلى موقع البنك الرسمي والحصول على كافة الخدمات المميزة التي يتم تقديمها من قبل.