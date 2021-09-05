خطة العام الدراسي الجديد 2021 في مصر | تعرف على الخريطة الزمنية الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2021

العام الدراسي الجديد 2021 في مصر، تزاد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من أجل الاستعلام عن العام الدراسي الجديد 2021 في مصر، مع اقتراب بداية العام الدراسي ترتفع مؤشرات البحث في جميع أنحاء الجمهورية حيث يرغب جميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء الإبتدائي أو الإعدادي أو الثانوي معرفة الخريطة الزمنية الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان بشكل رسمي عن الموعد الخاص ببداية العام الجديد 2021، حيث أعلنت الوازرة عن كافة التفاصيل الخاصة بالسنة الجديدة من أيام الدراسة وموعد الإجازات الرسمية، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بموعد بداية الدراسة والإجازات الخاصة بنصف العام ونهاية العام الدراسي وموعد الامتحانات لجميع المراحل الدراسية المختلفة.

العام الدراسي الجديد 2021 في مصر

تبدأ جميع المدارس والجامعات على مستوى جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية الاستعداد بشكل رسمي وكامل لبدء العام الدراسي الجديد 2021 في مصر وذلك بعدما قام السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد وكذلك أعن السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الجامعي الجديد 2021، حيث تم الإعلان عن أن العام الدراسي سيبدأ في مصر من يوم التاسع من شهر أكتوبر القادم على أن ينتهي العام الدراسي في أحد شهري يونيو أو يوليو لعام 2022، وتبدأ امتحانات نصف العام في يوم الخامس عشر من شهر يناير وحتى يوم الخامس من شهر فبراير 2022 وبعدها تأتي إجازة نصف العام ومدتها 14 يوم.

متى العام الدراسي الجديد 2021 في مصر

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد 2021 في مصر في يوم التاسع عشر من شهر فبراير 2022 ويصل عدد أيام الدراسة في هذا الفصل إلى 97 يوم، وتبدأ الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية والنقل في يوم السابع من مايو، أما عن امتحانات شهادة الثانوية العامة فستبدأ في يوم الحادي عشر من شهر يونيو 2022.