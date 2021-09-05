دوت الخليج :- قال وليد قازان ، والد الشاب المغدور نزار قازان الذي توفي في اليادودة بإطلاق الرصاص عليه الخميس خلال ذهابه إلى عمله إن نجله المرحوم نزار وجدت سيارته إلى جانب الطريق بالقرب من جامعة الزيتونة وهو ينزف بداخلها .
أضاف في تصريحات صحيفة إنه تلقى اتصالا من الاجهزة الأمنية التي " وسألتني عنه فأخبرتهم أنه ذهب الى عمله وما لبثت أن ذهبت لأجد ابني متوفيا بعد اصابته بعدة رصاصات أطلقها الجناة على مركبته .
وكانت الأجهزة الامنية اخذت عطوة أمنية السبت لمدة ثلاثة ايام بحضور وجهاء من الصريح وقيادات الأمن في اربد بعد أن القت الشرطة القبض على أحد القتلة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطوة أمنية لثلاثة ايام ووالد المغدور نزار قازان يتحدث عن الجريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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