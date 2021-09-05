محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اتصالا هاتفيا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد وعمران خان، خلال الاتصال، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام بما يعمق من المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما في مختلف المجالات. وتبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الباكستاني وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة التطورات الأخيرة في أفغانستان، مؤكدين في هذا السياق أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.

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