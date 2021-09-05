الرئاسة الفلسطينية ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى فى القدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانها الصحفى، اليوم الأحد، قالت الرئاسة الفلسطينية إنها قررت بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية فى منظمة التحرير الفلسطينية، واللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، رفض مشروع "التسوية" الإسرائيلى فى مدينة القدس.

كما دعت الرئاسة الفلسطينيين فى القدس إلى رفض التعاطى مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلى، معتبرة أن هذا المشروع "يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعمارى الإسرائيلى لضم المدينة المقدسة، والذى ينفذ تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

كما أشار البيان إلى تكليف لجنة عليا لمتابعة القضية "حفاظًا على الموقف الفلسطينى الموحد، ومنع المخاطر المترتبة عن تنفيذه".

وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدى إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، ومن شأنه تغيير طابع المدينة القانونى وتركيبتها، ما يؤدى إلى تهويدها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الصندوق القومى اليهودى قرر المضى قدمًا فى إجراءات المصادقة على مشروع للسيطرة على عقارات وأراض تقدر بآلاف الدونمات فى القدس، فى مخطط يهدد بتهجير الآلاف من الفلسطينيين.