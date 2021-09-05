زعيم العسكريين الانقلابيين فى غينيا يعلن اعتقال الرئيس ووقف العمل بالدستور

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أكد زعيم الانقلابيين، وهو قائد وحدة المهام الخاصة فى الجيش الغينى، مامادى دومبوى، فى كلمة مسجلة، أن مؤيديه ألقوا القبض على الرئيس كوندى البالغ من العمر 83 عاما، مشيرا إلى أن الانقلابيين اتخذوا أيضا إجراءات أخرى، منها حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ودعا دومبوى، وهو عنصر سابق فى الفيلق الأجنبى الفرنسى ويترأس وحدة المهام الخاصة المذكورة منذ تشكيلها عام 2018، العسكريين إلى البقاء فى ثكناتهم، محملا الحكومة المسؤولية عن تردى الوضع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى وإساءة العدالة وسحق حقوق المواطنين وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد.

ويأتى ذلك فى أعقاب تداول وسائل إعلام لقطات تظهر الرئيس كوندى محاطا بمجموعة من العسكريين، ويعتقد أنها التقطت عقب اعتقاله.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع فى غينيا أن الحرس الرئاسى تصدى لهجوم شنته القوات المتمردة على القصر الرئاسى.

فى غضون ذلك، نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية عن مصدر محلى قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا فى الانقلاب.

ويأتى ذلك بعد سماع دوى إطلاق نار كثيف فى أنحاء متفرقة من العاصمة الغينية، مدينة كونارى وضواحيها منذ صباح اليوم.