الأمم المتحدة ورئاسة برلمان العراق يبحثان التعاون المشترك وحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، حسن الكعبى، مع بعثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان فى العراق، ملفات حقوق الإنسان وأهمية التنسيق والتعاون ما بين البعثة والجهات ذات العلاقة ولجنة حقوق الانسان النيابية لمتابعة هذه الملفات، فيما أعلن عن صيغة لإدارة مفوضية حقوق الإنسان.





وأوضح الكعبى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)-، خلال استقبال دانييل بيل مديرة مكتب بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعراق، أنه جرى تسليط الضوء على الملفات الخاصة بحقوق الإنسان فى العراق، وتشريع القوانين ذات العلاقة وضرورة التنسيق ما بين البعثة الدولية ومفوضية حقوق الانسان العراقية وايضا لجنة حقوق الانسان النيابية بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل والتنسيق الفاعل مع مفوضية حقوق الانسان بما يضمن مهامها بكل حيادية واستقلالية ونزاهة وبعيداً عن تدخل الاحزاب. وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى توصل إلى صيغة لإدارة المفوضية (مالياً وادارياً) عبر تكليف شخص بهذه المهمة لتسيير شؤونها فى هذا الجانب فقط لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد على أن لا يمنح صلاحية التدخل بالشؤون الفنية والتخصصية لعمل المفوضية. وأكد الكعبى، بقاء عمل أقسام المفوضية وفق قانونها المشرع رقم (53) لسنة 2008، بالرصد وكتابة التقارير حول واقع حقوق الإنسان فى العراق، مشيداً بدور الموظفين العاملين فيهــا.. داعياً إياهم لبذل مزيد من الجهود لخدمة هذا الملف الإنسانى المهم.

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