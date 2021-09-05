تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

نعرض لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات التأهل لكأس العالم 2022 وموعد المباراة المرتقبة والتي يسعى من خلالها المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم، حيث يترقب عشاق الكرة المستديرة اليوم مباراة مصر والجابون والتي من المتوقع أن تكون قوية بين المنتخبين، حيث إن المنتخب المصري ينتظر الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، والجميع يتطلع الى فوز المنتخب المصري للحفاظ علي المركز الأول المجموعة، والتأهل لبطولة كأس العالم تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري.

سوف يتم عرض مباريات مصر والجابون لنهاية كأس العالم لعام 2022 على قنوات تايم اسبورت حيث حصلت قنوات تايم سبورت على حقوق بث مباشر لجميع المباريات داخل مصر وخارج مصر، ويمكنك مشاهدة المباراة من خلال التردد الجديد للقناة على التردد الصناعي وعلى تردد عرب سات أيضا، ونعرض لكم تردد قناة أون تايم سبورت بعد ارتفاع معدلات البحث عنها خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث ومواقع التولصل الاجتماعي.

تردد قنوات تايم اسبورت قمر نايل سات

يمكن استقبال القناة من أجل متابعة مباراة اليوم عبر القمر الصناعي “نايل سات” من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:12303 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500 .

معامل تصحيح الخطأ:3/4 .

الجودة:HD .

تردد قنوات تايم سبورت عرب سات

كما يمكن أيضا ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال القمر الصناعي “عرب سات” كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:11861 .

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ:2/3 .

الجودة:HD .

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم لعام 2022

سوف تقام الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم اليوم الأحد الموافق يوم 5 سبتمبر لعام 2021 ، حيث تقام المباراة على ملعب فرونسفيل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الجمهور المصري في الفوز باللقاء بعد فوز المنتخب المصري في المباراة الماضية أمام منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء، حيث يتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة البحث عن التصدر في المجموعة بجمع النقاط الثلاثة من لقاء اليوم.