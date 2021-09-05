رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار ekhtibar نظام الاختبارات المركزية 1443

ننشر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار ekhtibar لتسجيل الدخول لاختبار تعزيز المهارات بحساب مايكروسوفت تيمز، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عام عن جدول اختبار تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة أو الصف الأول الثانوي فقط من المرحلة الثانوية، وسيتم إجراء اختبار تعزيز المهارات للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد في المواد التالية (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية)، ومن خلال المقال نُرفق رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز madrasati الإلكترونية، بالإضافة إلى رابط منصة مدرستي للاختبارات لأداء اختبار تعزيز المهارات في الموعد المحدد من جانب الوزارة.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار ekhtibar

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت بتاريخ 4 سبتمبر 2021م الموافق لتاريخ 27 محرم 1443هـ عن البدء في تطبيق اختبار تعزيز المهارات بمدارس التعليم العام لكافة المراحل الدراسية، وذلك اعتباراً من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة أو الصف الأول الثانوي فقط من المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.

وسوف يتم تنفيذ الاختبارات عن طريق منصة مدرستي اختبارات المركزية الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم مؤخراً، وتستهدف الاختبارات المعن عنها قياس ما قد تحصل عليه الطالب أو الطالبة خلال العام الدراسي الماضي 1442هـ من حيث المهارات والمعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني بالمواد الأساسية، وسوف يكون تنفيذ كل اختبار متاحاً لمدة 24 ساعة وفق الجدول الزمني المعلن عنه من قبل الوزارة.

ووفقاً لما أعلنت عنه الوزارة، فمن المقرر أن يتم بدء تطبيق اختبار تعزيز المهارات عبر منصة مدرستي اختبار ekhtibar التابعة لوزارة التعليم اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 28 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 5 سبتمبر 2021م للصفين الدراسيين الثاني والثالث الابتدائي بمادة اللغة العربية، وسيكون وقت الاختبار من الساعة 3:30م وحتى الساعة 4:15م، ويمكنكم دخول الاختبار من خلال اتباع رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار ekhtibar الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي للاختبارات (ekhtibar.moe.gov.sa) الرسمي. رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز (schools.madrasati.sa).

طريقة دخول نظام الاختبارات المركزية مدرستي 1443

يتم الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية لتنفيذ اختبار تعزيز المهارات من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم النقر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت المسجل، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1443.

النقر على أيقونة (الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب).

من القائمة الرئيسية، أنقر على “الاختبارات”.

النقر على أيقونة الاختبارات المركزية.

تسجيل الدخول بحساب مدرستي مايكروسوفت.

النقر على إجراء الاختبار لتنفيذ اختبار تعزيز المهارات لطلاب المراحل التعليمية وفق الجدول الزمني، ويمكنكم التعرف على خطوات الدخول إلى نظام الاختبارات مدرستي من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن هناك إرشادات لبدء الاختبار يجب على الطالب قراءتها جيداً، حيث يقوم فيها منشئ الاختبار بإرشاد الطالب لمعرفة كيفية حل الاختبار ومدة الاختبار وعدد الأسئلة وطريقة الإجابة عليها، ومن خلال اتباع رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار ekhtibar الرسمي بالمقال، يمكنكم دخول نظام الاختبارات المركزية، كما يمكنكم التعرف على طريقة تسجيل جديد في مدرستي من خلال ثقفني.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي جديد 1443

يمكنكم إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية وتسجيل طالب جديد في المنصة منصة مدرستي 1443 من خلال اتباع الخطوات اليسيرة التالية:

تسجيل دخول المنصة منصة مدرستي 1443. النقر على أيقونة منصة العودة إلى المدارس. الضغط على تسجيل جديد بالقائمة الرئيسية الموجودة أعلى الشاشة. إكمال البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني أو رقم الإقامة – رقم الجوال). أنقر على تحقق بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة. ، سيرسل النظام كود التحقق برسالة نصية sms على الجوال المسجل، قم إدخال كود التحقق، ثم “تحقق”.

سوف يظهر اسم المستخدم وسيتم إرسال كلمة المرور من خلال رسالة نصية على الجوال، ويمكنكم الإطلاع على طريقة تسجيل دخول جديد في منصة مدرستي من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار ekhtibar أو رابط منصة مدرستي الرسمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، وذلك لدخول اختبارات تعزيز المهارات عبر بوابة نظام الاختبارات المركزية مدرستي 1443.