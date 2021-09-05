مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات

مباراة السعودية وعمان ، بعد نجاح المهمة الأولى لكلا المنتخبين العربيين الخليجيين، تأتي المواجهة المرتقبة، لحساب الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في مرحلة الذهاب بالمجموعة الثانية، والتي يحتضنها ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة العُمانية مسقط، مساء الثلاثاء المقبل 7 سبتمبر 2021 ، حيث مباراة عمان والسعودية القوية والمرتقبة من قبل عشاق ومحبي المنتخبين.

في السطور التالية، نستعرض أبرز ملامح مواجهة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم ، وآخر أخبار واستعدادات المنتخبين، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة، وكذلك تاريخ لقاءات المنتخبين العريقين.

المنتخب السعودي

مع منتخب السعودية لكرة القدم ، نبدأ تغطيتنا، والذي نجح في المهمة الأولى، بعبور مثير لمضيفه المنتخب الفيتنامي، بعد الفوز في لقاء الخميس الماضي بنتيجة (3-1)، مكنته السعوديين من احتلال وصافة المجموعة حاليًا، خلف المنتخب الأسترالي.

ويسعى الأخضر لاستثمار الفوز الرائع في المواجهة الأولى، من أجل إضافة 3 نقاط جديدة، والتمسك بأحد المركزين الأول والثاني، المؤهلين إلى مونديال 2022 والذي تنظمه قطر بعد أقل من عام.

وتعتبر مباراة الثلاثاء، ذات طابع ثأري بالنسبة للسعوديين، حيث كان المنتخب العُماني سببًا في خروج مبكر للأخضر من التصفيات الأولية المؤهلة لـ مونديال 2014 في البرازيل، بعدما تعادل المنتخبان ذهابًا وإيابًا سلبيًا، وتأهل حينها الأحمر رفقة المنتخب الأسترالي عن المجموعة الرابعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، بينما ودع الصقور الأخضر والمنتخب التايلاندي المنافسة.

يُشار إلى أن تاريخ المنتخب السعودي لكرة القدم مع كأس العالم، شهد مشاركة الأخضر في 5 نسخ، بدأت في مونديال أمريكا 1994 ، والذي بلغ خلاله دور الـ16، وهي المرة الوحيدة في المشاركات الخمس التي يبلغ فيها هذا الدور، قبل أن يخرج أمام المنتخب السويدي بعد الخسارة بنتيجة 3-1، بينما ودع المسابقة العالمية من الدور الأول في مشاركاته المتبقية في مونديال 1998 و2002 و2006 و2018.

ومن آخر أخبار المنتخب السعودي لكرة القدم ، حيث واصل الأخضر استعداداته للمواجهة الصعبة والمصيرية أمام مضيفه المنتخب العماني، المنتشي بفوز مميز على المنتخب الياباني في الجولة الأولى.

ووفقًا للحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر”، فقد استئناف الفريق تدريباته يوم الجمعة الماضي، في معسكره المقام بالعاصمة الرياض، كما تواصل أمس السبت، بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى فقط من عمر الحصة التدريبية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق، مساء اليوم الأحد، بعد اختتام التدريبات والتحضيرات، على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وسُمح لنجم وسط المنتخب السعودي ونادي الهلال السعودي اللاعب عبد الله عطيف بمغادرة معسكر الأخضر في الرياض، بناءً على التقرير الطبي المقدم من قبل الجهاز الطبي للفريق، ولحاجة اللاعب إلى برنامج علاجي.

هذا وقد أجريت أشعة رنين مغناطيسي على اللاعب السعودي، عقب إصابته في مباراة السعودية وفيتنام الأخيرة، والتي أثبتت إصابته في الغضروف الداخلي للركبة، علاوة على كدة في الرباط الجانبي الداخلي.

ومن باب التفاؤل، حيث تمكن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا من الفوز على ضيفه المنتخب العُماني وديًا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخاض الصقور الخضر، تدريبهم قبل الأخير، أمس السبت، على أن يستكمل، مساء اليوم الأحد، وقبل السفر إلى العاصمة العُمانية مسقط لخوض مباراة الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

المنتخب العماني

يبدو أن منتخب عُمان لكرة القدم ، سيصبح أحد مفاجآت النسخة الحالية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، بعد النتيجة المذهلة التي حققها أمام أحد أعرق منتخبات القارة الصفراء، في معقله وعقر داره، حين نجح في الفوز على المنتخب الياباني في الجولة من التصفيات بهدف نظيف، في المباراة التي استضافها ملعب باناسونيك سويتا في مدينة سويتا اليابانية، يوم الخميس الماضي، وانتهت بهدف قاتل في الدقيقة 88 لنجم وسط المنتخب العُماني عصام الصبحي.

وبهذا الفوز، احتل الأحمر المركز الثالث في المجموعة الثانية من التصفيات، والمؤهل إلى الملحق الآسيوي في التصفيات المؤهلة للمونديال ، متساويًا في رصيد النقاط مع المنتخب السعودي الوصيف والمنتخب الأسترالي صاحب الصدارة، غير أنه يتخلف بفارق الأهداف فقط.

على الصعيد الدولي، لا يمتلك المنتخب الملقب أيضًا بـ الخناجر العُمانية أي رصيد كبير على المستوى العالمي، حيث لم يشارك في المونديال، فيما خاض غمار بطولة كأس الأمم الآسيوية 4 مرات، ويعتبر الإنجاز الأبرز للفريق بلوغ دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم آسيا 2019 التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوج المنتخب القطري بلقبها، وخرجت خلالها عُمان بعد الخسارة بثنائية نظيفة من إيران.

ومن آخر أخبار المنتخب العماني لكرة القدم ، فقد خاض الأحمر حصة تدريب مسائية أمس السبت، على ملعب ستاد السيب، في مدينة السيب العمانية، وظهر لاعبو الفريق بروح معنوية عالية وجاهزية كبيرة لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي الشقيق.

تاريخ مواجهات السعودية وعمان

تاريخيًا، شهدت لقاءات السعودية وعمان خوض المنتخبين مواجهة مباشرة في 21 مناسبة، تنوعت بين بطولات كأس الخليج المعروفة اختصارًا بـ “خليجي” وتصفيات التأهل إلى بطولتي كأس آسيا وكأس العالم، علاوة على دورة ألعاب التضامن الإسلامي الدولي ودورة سنغافورة الآسيوية الدولية، ومباريات ودية.

ويمتلك الأخضر التفوق الكبير على حساب المنتخب العُماني، حيث حقق الفوز في 15 مواجهة، بينما ظفر الأحمر بـ 4 انتصارات فقط، وحسم التعادل مباراتين فقط جمعت المنتخبين.

تهديفيًا، أحرز الصقور الخضر 40 هدفًا في الشباك العمانية، بينما مُني المرمى السعودي بـ 9 أهداف.

وكان أكبر فوز في مواجهة الفريقين، من نصيب المنتخب السعودي، حين حقق الانتصار بسداسية نظيفة، في تصفيات التأهل إلى كأس آسيا ، وذلك في منتصف شهر مارس 1984.

ويمكن الاطلاع على إجمالي المباريات والنتائج في مواجهات عمان والسعودية في الصورة أدناه:

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة

تحددت موعد المواجهة المرتقبة بين عمان والسعودية ، مساء الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة ( 7 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة السعودية وعمان ، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحكم السوري الدولي حنا حطاب مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

ولم تحدد بعد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعُمان ، إلا أنها لن تخرج في الغالب عن شبكة قنوات SSC السعودية المفتوحة، وعلى الأرجح ستقوم قناة SSC7 بالبث الحي والمباشر لفعاليات وأحداث المواجهة العربية الخليجية في التصفيات المونديالية، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 ARABSATBADR على تردد 12418 أفقي Horizontal بمعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾ .

ولم يُعلن بشكل رسمي عن معلق مباراة عمان والسعودية غير أن مصادر رجحت أن يتم إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور التالية، على كواليس وأسرار مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، علاوة على آخر أخبار المنتخبين، وتاريخ المواجهات بينهما، فضلًا عن موعد المباراة والقنوات الناقلة .