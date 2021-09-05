طريقة دخول منصة مدرستي اختبارات madrasati ekhtibar رابط منصة نظام الاختبارات

نستعرض طريقة دخول منصة مدرستي اختبارات madrasati ekhtibar لتنفيذ اختبار تعزيز المهارات، حيث أعلنت وزارة التعليم عن بدء تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لكافة المراحل الدراسية بدايةً من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة “الصف الأول الثانوي فقط من المرحلة الثانوية”، وقد أوضحت الوزارة الجدول الزمني للاختبار تعزيز المهارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والصف الأول الثانوي، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على طريقة تسجيل مدرستي دخول جديد للطالب 1443، والحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز الرسمي لأداء الاختبار في الموعد المحدد.

طريقة دخول منصة مدرستي اختبارات madrasati ekhtibar

يعتبر تقويم التقدم الدراسي للطلاب والطالبات من خلال الاختبارات أحد أهم الأركان الأساسية للعملية التعليمية، حيث يتم من خلال الاختبارات توضيح مكانة المتعلم ومدى تقدمه بالمنهج الدراسي وقياسه مقارنةً بالنسبة لأقرانه، وتعد هذه الاختبارات من الأمور الأساسية لتحسين العملية التدريسية، حيث يستطيع المعلم من خلال هذه التقييمات سيتوفر لديه معلومات عن تحصيل كل طالب من أجل اتخاذ قرارات تعليمية هامة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة الاختبارات المركزية مدرستي اختبارات الإلكترونية التي تم إطلاقها من جانب الوزارة مؤخراً، ومن يرغب في معرفة خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي للاختبارات لدخول اختبار تعزيز المهارات للطلاب والطالبات، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية ( schools.madrasati.sa ).

). النقر على أيقونة تسجيل الدخول بحساب مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

من القائمة الرئيسية على يمين الشاشة، قم بالنقر على أيقونة “الاختبارات”.

النقر على أيقونة اختبارات مركزية.

تسجيل الدخول بحساب منصة مدرستي مايكروسوفت للطالب.

النقر على إجراء الاختبار لتنفيذ اختبارات تعزيز المهارات.

ومن يرغب في الإطلاع على طريقة تسجيل دخول نظام الاختبارات المركزي عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل مايكروسوفت 1443

أوضحت وزارة التعليم الجدول الزمني لاختبار تعزيز المهارات بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والصف الأول الثانوي فقط من المرحلة الثانوية، ومن المقرر وفقاً للخطة الزمنية لإجراء الاختبار المعلن عنها رسمياً من قبل الوزارة أن يبدأ إجراء الاختبار للمرحلة الابتدائية “جميع الصفوف باستثناء الصف الأول الابتدائي” عبر منصة مدرستي التعليمية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 28 محرم 1443هـ للصفين الثاني والثالث بمادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية خلال الفترة من 28 محرم 1443هـ حتى تاريخ 2 صفر 1443هـ، وسيتم تقديم الاختبار لطلاب ابتدائي على هيئة كراس اختبار يتضمن مادتين أو ثلاث مواد وفق الجدول المعلن عنه من قبل الوزارة.

وفي حال تعذر الدخول للاختبار من قبل الطالب في الموعد المحدد، فتتيح منصة نظام الاختبارات المركزية تنفيذ الاختبار خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الإختبار، ويمكن أداء الاختبار من قبل طلاب التعليم الأهلي من خلال الربط المباشر لنظام الاختبارات المركزية “مدرستي اختبار” بالسجل المدني، ويمكنكم التعرف على طريقة دخول منصة مدرستي اختبارات من خلال الخطوات الموضحة أو الفيديو المرفق.