رئيسى لـ ماكرون: الناتو وواشنطن فشلا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيسى خلال الاتصال أن "سياسات الناتو والولايات المتحدة فى أفغانستان فشلت، وعلينا جميعا توفير ظروف تحظى بقبول كافة أطياف الشعب الأفغانى".

وأضاف أن "إيران مستعدة لتوفير الأمن والاستقرار والسلام فى هذا البلد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح الرئيس الإيرانى أن بلاده تؤيد أى مبادرة وخطوة من شأنها ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة ودول الجوار، لافتا إلى أن "أفضل ما نستطيع تقديمه لأفغانستان هو السماح للشعب الأفغانى بتقرير مصيرة".

وشدد رئيسى على أن "تنظيم داعش تحت أى مسميات كانت نعتبره جماعة إرهابية ونعتقد بضرورة مواجهتها".