الإفراج عن رئيس جنوب إفريقيا السابق لأسباب صحية

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات السجن قالت الشهر الماضى إن زوما خضع لعملية جراحية غير محددة، ومكث فى المستشفى، مع التخطيط لإجراء المزيد من العمليات الجراحية له، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

يذكر أن المحكمة أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية فى فبراير الماضى بالحضور فيها وتقديم شهادته فى تحقيق بالفساد خلال فترة حكمه التى استمرت تسع سنوات، حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا، على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى "كوفيد-19".