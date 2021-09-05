موعد مباراة مصر والجابون ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 || والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون وموعد المباراة تزايدت عمليات البحث مؤخراً عبر محرك البحث جوجل عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون وموعد المباراة، حيث يلتقي المنتخب المصري غداً مع نظيره المنتخب الجابوني ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وفي إطار تغطيتنا الإخبارية لأهم الفعاليات الرياضية على المستوى المحلي والعالمي نقدم لكم اليوم تقرير تفصيلي عن جميع المعلومات التي تخص المباراة.

مباراة منتخب مصر والجابون

حلم كأس العالم الذي يراود العديد من المصريين تبدأ أولى محطاته من خلال منافسات التصفيات الأفريقية التي تعد تأشيرة الدخول للمشاركة في النهائيات، وفي هذا الإطار يلعب المنتخب المصري غداً مباراته الثانية ضد نظيره منتخب الجابون والذي يسعى من خلالها إلى خطف النقاط الثلاث ومعها صدارة المجموعة السادسة التي ينافس فيها مع كل من منتخب الغابون، أنغولا، وليبيا.

وقد شهدت مباريات الجولة الأولى فوز المنتخب المصري على نظيره المنتخب الأنغولي بنتيجة هدف أحرزه اللاعب محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء مقابل لا شئ في مباراة شهدت الكثير من الأخطاء الدفاعية والهجومية من لاعبي الفراعنة في ظل المستوى المتواضع الذي ظهر به المنافس، وعلى صعيد متصل تمكن المنتخب الليبي من حصد النقاط الثلاثة من المباراة التي جمعته مع نظيره الجابوني من خلال الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون ستقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت ببث مباراة المنتخب المصري التي تجمعه مع نظيره الغابوني في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022.

موعد مباراة مصر والجابون

وستُقام مباراة مصر والجابون غداً في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تُلعب المباراة على ملعب فرانسفيلي.

ومن الجدير بالذكر أن لاعبي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني المحترفين بالدوري الإنجليزي سينضمان إلى القائمة المختارة لخوض مباراة الجابون بعد أن تأكد غيابهما في المباراة الأولى ضد المنتخب الأنجولي بسبب الإجراءات التي تتبعها رابطة أندية الدوري الإنجليزي والذي تمنع لاعبين البلدان الموضوعة على القائمة السوداء من المشاركة مع منتخباتهم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.