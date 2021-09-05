طالبان تعلق على مقتل عالم ديني في كابل

نشر الحساب الرسمي لـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" تحت حكم طالبان، توضيحا بشأن مقتل العالم الديني عبيد الله متوكل في كابل.

وأشارت الصفحة العربية لإمارة أفغانستان إلى أن طالبان لا صلة لها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل.

وقالت الصفحة التابعة لطالبان، إن متوكل وطالبه تم اختطافهما قبل أيام، قبل أن يتم العثور على جثتيهما الأحد.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن مخابرات الإمارة الإسلامية تواصل البحث عن الجناة.

ونبذ مجاهد هذه الجريمة، مشيرا إلى أن "هذه الأعمال ترتكبها الجهات الشريرة من أجل التفرقة والانقسام".