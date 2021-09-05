الحكم بالإعدام على 8 أجانب في مصر لتهريب طنين من الهيرويين  

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، أحكاما بالإعدام على ثمانية أجانب ومصريين اثنين، بتهمة تهريب طنين من الهيرويين عبر البحر الأحمر، بحسب مصدر قضائي.

وصادرت السلطات الشحنة المهربة والتي بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه (195 مليون دولار) في العام 2019 .

وقام المتهمون، سبعة باكستانيين ومصريان وإيراني، بإخفاء الهيرويين في غرفة سرية على ظهر باخرة.

ويمكن الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في غضون شهرين.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة قد تمكنت في أبريل من العام 2018، من إحباط دخول أكبر كمية من مخدر الهيروين إلى مصر عبر مياه البحر الأحمر بمدينة سفاجا.

وبدأت الواقعة عندما وصلت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اعتزام تشكيل عصابي إدخال شحنات كبيرة من إحدى السفن التجارية، التي ترفع علم إيران، لنقل الشحنة عبر البحر الأحمر ثم نجحت القوات في رصد وتحديد عناصر وأفراد التشكيل وهم مصريان، و7 آخرون يحملون جنسيتي باكستان وإيران.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة عند تواجدها بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها، فيما أسفرت أعمال التفتيش، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سري أعد خصيصاً في جسم السفينة لهذا الغرض.