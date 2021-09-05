واشنطن: هجمات الحوثيين عبثية.. وشراكتنا مع السعودية استراتيجية

جدة - نرمين السيد - أدانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية إدانة قاطعة هجوم الحوثيين الصاروخى الأخير على المنطقة الشرقية فى المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أوضحت البعثة أن مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانونى وغير مقبول على الإطلاق، ولا تخدم مثل هذه الهجمات أى أهداف عسكرية مشروعة بل تطيل أمد الصراع فى اليمن.

وتابعت "نحث مجدداً الحوثيين على الوقف الفورى لهذه الهجمات العبثية والبدء فى العمل للتوصل لحل سلمى ودبلوماسى للصراع، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة فى الدفاع عن شعبها وأراضيها".

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية قد أدانت فى وقت سابق أيضا استمرار المحاولات الحوثية الإرهابية فى استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هجوم ميليشيات الحوثى يطيل معاناة اليمنيين.

وقال الحساب الرسمى لسفارة الولايات المتحدة بالرياض على موقع "تويتر" قبل أيام : "ندين بشدة هجوم الحوثيين بالأمس على المملكة العربية السعودية، قصف الحوثيون مطار أبها المدنى، ما أسفر عن إصابة 8 مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية، وندعو الحوثيين مجددًا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول فى مفاوضات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وأضاف: "يواصل الحوثيون هجماتهم على المملكة العربية السعودية، بما فى ذلك هجوم يوم أمس، وهو ما يطيل أمد الصراع اليمنى ومعاناة اليمنيين، ويعرض جهود السلام للخطر فى وقت حرج، يجب على الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار الآن".

وكان التحالف العربى الداعم للشرعية قد أعلن الثلاثاء اعتراض طائرات مسيرة حوثية مفخخة، حاولت استهداف مطار أبها الدولى ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.