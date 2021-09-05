اشتباكات فى طوكيو بين الشرطة ومعارضى الألعاب الأولمبية

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة "نوفوستى" الروسية إلى أن عشرات من المحتجين تجمعوا عند مدخل إحدى محطات القطارات حيث حاولت الشرطة دفعهم من الساحة الرئيسية إلى مكان آخر، لكن جزءا فقط منهم امتثلوا لأوامر الأمن ليعودوا إلى المكان نفسه بعد فترة وجيزة، حيث جلس نشطاء واستلقى آخرون على الأرض دون أن ينجح رجال الأمن فى إبعادهم من المكان من جديد.
وأطلق المتظاهرون هتافات منها "ابعدى يا شرطة" و"وقف عنف الشرطة" و"نحن ضد الأولمبياد!" و"وقف البارالمبياد الآن!".
وقالت إحدى الناشطات إن الصيف الماضى كان "هو الأسوأ بالنسبة لطوكيو منذ انتهاء الحرب العالمية"، مضيفة أن الألعاب الأولمبية التى استضافتها المدينة ستسبب لا محالة موجة جديدة من فيروس كورونا وأزمة مالية"، كما أنها دعت إلى أن تصبح طوكيو "المدينة الأخيرة التى تستضيف الألعاب".
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