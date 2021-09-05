وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قالت مصادر مقربة من المنتخب المغربى، أن التأهب لمغادرة أرض غينيا صار أمرا محتوما، فى ظل الوضع الصعب الذى تعيشه العاصمة، وتتناقله وكالات الأنباء العالمية، مع وصف واحد هو الغموض، سيما فى ظل غياب أى توضيحات من السلطات المحلية هناك، وفقا لموقع "الرباط".
ويوجد المنتخب المغربى حاليا بالعاصمة الغينية كوناكرى، حيث ينتظر أن يخوض مساء اليوم الأحد حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة المنتخب الغينى يوم غد الاثنين بالعاصمة كوناكرى.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت اليوم الأحد 5 سبتمبر، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندى، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا.
وفى وقت سابق اليوم، وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية فى العاصمة كوناكرى، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الغينى ألفا كوندى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعداد لإجلاء المنتخب المغربى من غينيا عقب محاولة الانقلاب العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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