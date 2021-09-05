الاستعداد لإجلاء المنتخب المغربى من غينيا عقب محاولة الانقلاب العسكرى

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة الغينية، كوناكرى، اليوم الأحد، محاولة انقلاب عسكرى تزامن مع وجود المنتخب المغربى هناك، لمواجهة نظيره منتخب غينيا فى إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قالت مصادر مقربة من المنتخب المغربى، أن التأهب لمغادرة أرض غينيا صار أمرا محتوما، فى ظل الوضع الصعب الذى تعيشه العاصمة، وتتناقله وكالات الأنباء العالمية، مع وصف واحد هو الغموض، سيما فى ظل غياب أى توضيحات من السلطات المحلية هناك، وفقا لموقع "الرباط".

ويوجد المنتخب المغربى حاليا بالعاصمة الغينية كوناكرى، حيث ينتظر أن يخوض مساء اليوم الأحد حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة المنتخب الغينى يوم غد الاثنين بالعاصمة كوناكرى.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت اليوم الأحد 5 سبتمبر، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندى، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا.

وفى وقت سابق اليوم، وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية فى العاصمة كوناكرى، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الغينى ألفا كوندى.