ميركل: نريد التحدث مع طالبان حول المزيد من عمليات الإجلاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت ميركل فى مؤتمر صحفى فى مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا: "علينا ببساطة التحدث إلى طالبان عن كيفية تمكننا من إخراج الأشخاص الذين عملوا لصالح ألمانيا ونقلهم إلى مكان آمن".
وأضافت: "علينا الآن أن نتحدث إليهم. علينا خصوصاً أن نخرج من عملوا لمنظمات التنمية الألمانية ويشعرون بأنهم مهددون".
واعتبرت أنه "من المشجع" أنه بات من الممكن معاودة استخدام مطار كابول فى رحلات الإجلاء من أفغانستان.
وأقامت الدول الغربية جسراً جوياً ضخماً فى 14 أغسطس، عشية سيطرة طالبان على كابول. لكن عمليات الإجلاء انتهت فى 30 أغسطس من دون التمكن من نقل جميع الأفغان الراغبين فى ترك البلاد.
ويرصد المجتمع الدولى تصرفات حركة طالبان التى عادت إلى الحكم بعد 20 عاماً من الإطاحة بنظامها، محذراً من أنه سيقيّم سلوكها بناء على أفعالها.
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