إسرائيل: إصابة 8 ألاف تلميذ بكورونا ومنع 275 مدرسا من دخول المدارس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إن فحوصات الأمصال دلت على إصابة 8 آلاف تلميذ بكورونا، وتم حظر275 مدرسا من دخول المدارس، بسبب عدم تلقيهم التطعيم، أو عدم اجرائهم فحص كورونا.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أظهرت معطيات أولية صادرة عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن فحوصات الأمصال دلت على إصابة ثمانية آلاف تلميذ بكورونا، وتقرر إحالتهم لإجراء فحص مسحة الأنف.

ونشرت وزارة الصحة معطيات جديدة حول الصورة الوبائية فى البلاد، فقد تم رصد 9.739 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات النشطة 90.750.

وأفادت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع الى 677، بينهم 157 شخصا يستعينون بأجهزة تنفس صناعى.

وبلغ اجمالى الوفيات منذ انتشار الجائحة فى إسرائيل 7.153 شخصا. وحصل على الجرعة الأولى ضد الفيروس 6.010.685 شخصا، وعلى الجرعة الثانية 5.507.351 شخصا، وعلى الجرعة الثالثة (التعزيزية) 2.573.020 شخصا.