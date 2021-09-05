وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أظهرت معطيات أولية صادرة عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن فحوصات الأمصال دلت على إصابة ثمانية آلاف تلميذ بكورونا، وتقرر إحالتهم لإجراء فحص مسحة الأنف.
ونشرت وزارة الصحة معطيات جديدة حول الصورة الوبائية فى البلاد، فقد تم رصد 9.739 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات النشطة 90.750.
وأفادت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع الى 677، بينهم 157 شخصا يستعينون بأجهزة تنفس صناعى.
وبلغ اجمالى الوفيات منذ انتشار الجائحة فى إسرائيل 7.153 شخصا. وحصل على الجرعة الأولى ضد الفيروس 6.010.685 شخصا، وعلى الجرعة الثانية 5.507.351 شخصا، وعلى الجرعة الثالثة (التعزيزية) 2.573.020 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل: إصابة 8 ألاف تلميذ بكورونا ومنع 275 مدرسا من دخول المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.