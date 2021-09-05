البابا فرانسيس يدعو الدول الأوروبية إلى استقبال اللاجئين الأفغان الذين يبحثون عن حياة...

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الدول الأوروبية، إلى استقبال اللاجئين الأفغان الذين يبحثون عن حياة جديدة.
وخلال عظته الأسبوعية أمام الحضور في ساحة القديس بطرس بروما، حث البابا فرنسيس على "حصول النازحين داخل أفغانستان على المساعدة والحماية"، مضيفا: "في هذه اللحظات المضطربة، التي يبحث فيها الأفغان عن ملجأ، أدعو الرب للفئات الأكثر ضعفا بينهم، وأدعو أن تستقبلهم العديد من البلدان، وتوفر الحماية لكل أولئك الباحثين عن حياة جديدة".
وأكمل: "أتمنى أن يتلقى الشباب الأفغاني التعليم الذي يشكل ضرورة للتنمية البشرية"، معربا عن أمله في أن يتمكن جميع الأفغان، سواء في وطنهم أو الذين ينتظرون نقلهم إلى دول أخرى، أو الذين وصلوا إلى البلدان التي استقبلتهم، من "العيش بكرامة وسلام وأخوة مع جيرانهم".
في حين أنه لم يتطرق إلى حركة "طالبان" أو سياساتها.
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