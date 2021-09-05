mop.gov.iq استمارة توزيع منازل الفقراء housing_poor بالعراق عبر رابط وزارة التخطيط

mop.gov.iq استمارة توزيع منازل الفقراء عبر رابط وزارة التخطيط في جمهورية العراق، بالاشتراك مع محافظة كركوك، بعد أن قامت الوزارة بأطلاق التسجيل الإلكتروني باستمارة المنازل الواطئة أو منخفضة التكاليف لأهالي المحافظة، مركز فضاء كركوك جنوب دميز، وذلك مساعدة من الوزارة للراغبين في الحصول على منازل لهم بشرط الالتزام بالمعايير والشروط المطلوبة.

وزارة التخطيط في العراق

حيث تقوم عدد من الوزارات المعنية بخدمة الفقراء ومحدودي الدخل في الدولة العراقية بإطلاق برامج المساعدات للفقراء والمحتاجين، والتي تون على هيئة توفير فرص للعمل للشباب من العديد من المجالات أو تسجيل البطالة لصرف منح للبطالة، كما تقوم عدد من الهيئات بتوفير استمارة تسجيل الحصول على أراضي مجانية بالعديد من المحافظات، كما قامت وزارة التخطيط أيضا بإطلاق التسجيل للحصول على منازل للفقراء المستحقين حرصا من الوزارة على مساعدة أبناء الشعب من الفئات المحتاجة.

مواصفات المنازل المقدمة من وزارة التخطيط

يكون المنزل المقدم من الوزارة لأبناء المحافظة من المنازل منخفضة التكلفة وتقوم الوزارة بتحمل تكلفة نصف المنزل على ان يقوم المواطن بتحمل باقي التكلفة، ويتم السداد على فترة طويلة تصل لعشرين عاما، ولم تقم الوزارة بتحديد ثمن المنال بعد، ويقوم المتقدمين بتقديم طلباتهم على رابط الوزارة ثم تقديم صورة الاستمارة المسجلة للهيئة المنوطة بذلك، على ان يتم المفاضلة بين الطلبات والإعلان عن الأسماء المقبولة فيما بعد، ويبدا تسجيل الاستمارات في الأول من شهر سبتمبر ويستمر حتى 31 أكتوبر 2021.

شروط الحصول على المنازل الواطئة (كركوك)

قامت وزارة التخطيط بإطلاق استمارة الحصول على المنازل مع الحرص التام على أن يتم تسجيل وقبول الفئات المستحقة، حيث تكون تلك المنازل مدعومة بشكل جيد من الوزارة وترغب وزارة التخطيط لوصول هذا الدعم للفقراء المستحقين، ولذلك تقوم بوضع عدد من الشروط والتي تكون:

كان الشرط الأول أن يكون الراغب في الحصول على المنزل من محافظة كركوك حصرا.

يكون للمتقدم هوية وطنية صادرة من دوائر الجنسية والأحوال المدنية بالمحافظة لبيان وثبوت انتسابه لها.

يتم إدراك المستمسكات الثبوتية للمعلومات في استمارة التسجيل.

يكون على المسجل طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من تسجيلها.

يتم تسليم صورة الاستمارة المسجلة إلى اللجنة المركزية بالمحافظة، والتي تم تكليفها لذلك.

كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية على mop.gov.iq استمارة توزيع منازل الفقراء