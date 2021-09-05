إيداع برنامج حساب المواطن، تعرف على موعد صرف حساب المواطن، بعد أن قام حساب المواطن رسمياً بالإعلان عن إصدار نتائج أهلية، للحصول على مبالغ من برنامج الدعم الحكومي، وعن إيداع برنامج حساب المواطن للدعم في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وأيضاً القيام بإضافة رابط بوابة إلكترونية لحساب المواطن لمعرفة أسماء الأفراد الذين تم قبولهم، وأيضاً القيام باستخدام حساب المواطن النسبة التقديرية لمعرفة القيمة المستحقة.

إيداع برنامج حساب المواطن للدعم:

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه يتم تقديم المساعدة والدعم المادي لمواجهة المصاعب والأعباء التي تكون نتيجتها الإصلاحات الاقتصادية ومن المحتمل وقوعها بالمملكة العربية السعودية، وهذا جاء بسبب أن الوزارة عملت على توضيح من يريد الحصول على الدعم من جانبها ومن خلال حساب المواطن فعليه الالتزام بالضوابط والشروط، حيث أنها قد قامت بتحديد موعد صرف حساب المواطن، وأيضا حددت موعد نزول دفعات الاستحقاق بتاريخ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث انهم يعملون على تحويل مستحقات المستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج الحكومي إلى حساباتهم البنكية، حيث أنه من الممكن العمل على تقديم موعد الصرف ليوافق اليوم التاسع من الشهر ميلادي أو تأخيره يوم أي يوافق تاريخ يوم الحادي عشر من الشهر الميلادي، كما يمكن أيضا العمل على تقديم موعد صرف حساب المواطن، في حاله إذا وافق موعد الصرف يوم الجمعة وهو عطله رسميه في البلاد.

الفئات المستفيدة من الدعم:

يجب على جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن والمستوفين للشروط الالتزام بالضوابط والشروط للاستفادة من المبالغ المالية. والعمل على إكمال التسجيل في حساب المواطن. كما يجب صدور الموافقة والشروط للاستفادة من برنامج حساب المواطن ومن تلك الشروط: