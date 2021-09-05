بأوامر ملكية.. إعفاء بنك الراجحي الجديد من سداد الأقساط المتبقية

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن تفاصيل إغفاء بنك الراجحي الجديد للمقترضين 1443، حيث يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الهامة، والتي من أهمها إعفاء دفع الأقساط المتبقية من قيمة القرض في حالة الوفاة أو وفقا لبعض الشروط التي يجب توافرها، حيث يحرص بنك الراجحي على تقديم عدد كبير من الخدمات التمويلية والاقتراض، ومن أهم مميزات هذا البنك أنه يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، وإليكم في هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بإعفاء بنك الراجحي للمقترضين.

إعفاء بنك الراجحي الجديد

يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين والمقيمين أيضا داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل الشخصي، وتمويل المؤسسات والشركات، والهدف الأساسي من كل ذلك هو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الدخل الشهري، ومساعدة المواطنين في إقامة مشاريع صغيرة، ومن أهم الخدمات والتسهيلات التي يقدمها بنك الراجحي هو إعفاء المقترضين من سداد الأقساط في حالة تعثر الحالة المادية.

الشروط المطلوبة من بنك الراجحي للإعفاء من أقساط باقي القروض

يتم البحث كثيراً من قبل المواطنين المستفيدين من قروض بنك الراجحي عن الشروط المطلوبة اللازمة ليتم الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية، ومن أهم الشروط التي وضعها البنك هي وفاة المقترض، وفي هذه الحالة يتم إعفاء أسرته من السداد في حالة إن كان إرث المتوفى المقترض أقل من قيمة الأقساط، والحالة الثانية هي إصابة المقترض بمرض مزمن وخطير أو إعاقة أو فشل في أحدي أعضاء الجسم.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء الراجحي 1443

يطلب بنك الراجحي من عملاءه بعض الأوراق والمستندات للحصول على إعفاء الراجحي 1443، ومن هذه الأوراق ما يلي:-

صورة الهوية للمقترض. في حالة المقترض المتوفي يتطلب تقديم صور الهوية الوطنية لأسرة المقترض المتوفي. نموذج بالحالة الاقتصادية للشخص المقترض والأقساط المتبقية. لابد أن يكون الإرث الخاص بالشخص المتوفي أقل من قيمة الأقساط المتبقية.

الحالات المستفيدة خدمة إعفاء الراجحي

في بعض الحالات يستفيد بعض المقترضين من خدمة إعفاء الراجحي، وفيما يلي أهم هذه الحالات كما تم الإعلان عنها من قبل المصرف: