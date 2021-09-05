تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 بضغطة واحدة نزل 1000 قناة، برمجة وتنزيل جميع قنوات النايل سات على أكثر أنواع أجهزة الإستقبال تداول في الأسواق العربية HD، ويمكنك استخدام الطريقة نفسها في كافة أجهزة الإستقبال، ويتم ذلك عن طريق بحث الشبكة لتنزيل جميع القنوات القديمة منها المتواجدة على جهاز الإستقبال ولكن تم قطع الإشارة بها بعد التحديثات الأخيرة، والقنوات الجديدة التي لا تتواجد على جهاز الإستقبال، تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 بضغطة واحدة نزل 1000 قناة.

يتم النقر على MENU عبر الريموت كنترول للدخول إلى قائمة جهاز الإستقبال، ثم تجد عدة خيارات في أسفل الشاشة يتم النقر على التثبيت لتنزيل 1000 قناة، وفي بعض أجهزة الإستقبال الأخرى تجد أنها تُسمى التركيب يتم النقر عليها لتنزيل جميع قنوات النايل سات، لتظهر خمس خيارات فرعية منه وهم إعداد القمر، بحث قمر ألي، مسح يدوي، مدير القمر وبحث عن قمر، يتم إختيار بحث قمر ألي من بين الخيارات المذكورة، على أنه يتم فتح الصفحة الخاصة بإدخال التردد الجديد.

يتم تحديد القمر الصناعي نايل سات إن لم يسبق تحديده، ثم يتم إدخاله وإدخال التردد السحرى ( 10872 ) ومعدل الترميز ( 27501 ) الإستقطاب ( V )، وفي خانة Scan Type أي الإختيار بين قنوات مجانية أو مشفرة يتم إختيار FTA لتنزيل جميع قنوات النايل سات، وفي خانة وضع البحث أو وضع المسح يتم إختيار ALL TP+NIT، والتي تعني فتح جميع الترددات مع الشبكة العالية وفي بعض أجهزة الإستقبال تُسمى بحث الشبكة.

بعد النقر على بحث الشبكة يتم تحديد قمر واحد، ثم النقر على كلمة مسح أو بحث حسب اللون المُحددة به في جهاز الإستقبال وهو نفسه في الريموت كنترول، قد يكون باللون الأخضر، الأحمر، الأزرق أو الأصفر، ثم يبدأ جهاز الإستقبال في تنفيذ أوامر البحث وتدريجياً يتم تنزيل كافة قنوات النايل سات حتى إتمام تنزيل القنوات القديمة والجديدة بالكامل، تردد سحرى واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 بضغطة واحدة نزل 1000 قناة.