الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان

دوت الخليج :-- يستضيف الاردن يوم الاربعاء المقبل وزراء الطاقة في كل من مصر وسوريا ولبنان. وتستقبل العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية المصري ووزير النفط والثروة المعدنية السوري ووزير الطاقة والمياه اللبناني.

وياتي الاجتماع بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي، لبحث سبل تعزيز التعاون لايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن.

--(بترا)

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