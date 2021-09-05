تغييرات بالجملة في تشكيلة منتخب مصر مع عودة صلاح

تغيرت تشكيلة المنتخب المصري بشكل كبير، مع عودة النجم محمد صلاح لصفوف المنتخب، لمواجهة الغابون المهمة في تصفيات مونديال 2022.

وأقدم المدرب الوطني حسام البدري على إجراء 6 تغييرات في تشكيلة المنتخب أمام الغابون، مقارنة بالتشكيلة التي خاضت لقاء أنغولا وانتصرت بصعوبة بنتيجة 1-0.

وسيشارك أمام الغابون محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "افشه" وعمر جابر ومحمد صلاح ومحمد شريف.

وفقد 5 لاعبين مكانهم الأساسي في التشكيلة، في غضون أيام قليلة فصلت بين لقائي أنغولا والغابون.

وهؤلاء الخمسة هم باهر المحمدي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات.

ولم يتمكن صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مواجهة أنغولا، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، التي تفرضها بريطانيا على الأشخاص الوافدين من دول، بينها مصر.

ووصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائد منتخب مصر، محمد صلاح، إلى الغابون على متن طائرة خاصة للانضمام إلى تشكيلة "الفراعنة".