رسالة السيسي للمصريين بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن العمل الخيري تحول على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخا حافلا وسجلا متميزا في هذا المجال.
ووجه السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة.
وقال الرئيس المصري: "نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية".
وأضاف: "لقد تحول العمل الخيري على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخاً حافلاً وسجلاً متميزاً في هذا المجال".
وختم بالقول: "فتحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة".
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