وزير السياحة السعودى: اتفقنا مع القاهرة على بناء قطاع أقوى وأكثر استدامة

جدة - نرمين السيد - وعلق الوزير السعودى على لقائه العنانى، بالقاهرة اليوم، فى تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها "كل الشكر لمعالى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصرى، لحسن الاستضافة فى القاهرة".

وأضاف الخطيب "ناقشنا تأثير كوفيد 19 على السياحة فى بلدينا والعالم وأتفقنا على التعاون لبناء قطاع أقوى وأكثر استدامة وحفاظاً على البيئة".