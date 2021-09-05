جدة - نرمين السيد - وعلق الوزير السعودى على لقائه العنانى، بالقاهرة اليوم، فى تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها "كل الشكر لمعالى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصرى، لحسن الاستضافة فى القاهرة".
وأضاف الخطيب "ناقشنا تأثير كوفيد 19 على السياحة فى بلدينا والعالم وأتفقنا على التعاون لبناء قطاع أقوى وأكثر استدامة وحفاظاً على البيئة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة السعودى: اتفقنا مع القاهرة على بناء قطاع أقوى وأكثر استدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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