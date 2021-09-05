عاجل.. مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار فى مدينة ليكلاند، بولاية فلوريدا الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار فى مدينة ليكلاند، بولاية فلوريدا الأمريكية. وحسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم"، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المنفذ الذى كان يرتدى سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.

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