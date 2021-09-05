جوتيريش: أدعو للإفراج الفورى عن الرئيس الغينى ألفا كوندى

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إلى الأفراج الفورى عن الرئيس الغينى ألفا كوندى، معبرا عن إدانته الشديدة للاستيلاء على السلطة فى غينيا بالقوة، وذلك عقب إعلان مجموعة من العسكريين السيطرة على مقاليد الأمور واعتقال الرئيس.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، كتب جوتيريش فى تغريدة: "أتابع بشكل شخصى عن كثب التطورات فى غينيا. أدين بشدة أى محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وأدعو للإفراج الفورى عن الرئيس ألفا كوندى". وفى نوفمبر 2020، قالت المحكمة الدستورية فى غينيا إنها قضت للرئيس الغينى ألفا كوندى بولاية ثالثة. وجاء إعلان المحكمة الدستورية فى غينيا، ليحسم جدلا كبيرا، بعد أشهر من الاحتجاجات التى أدت لمقتل العشرات وقتها.

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