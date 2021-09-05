أنطونيو جويتيريش يدعو للإفراج الفوري عن رئيس غينيا 

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، محاولة الانقلاب على السلطة في غينيا، داعيا إلى "الإفراج فورا" عن رئيس البلاد، ألفا كوندي.
وقال غوتيريش عبر "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "أتابع من كثب تطورات الأوضاع في غينيا. أدين بشدة أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح وأدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي".
وشهدت غينيا الأحد محاولة انقلاب عسكري على السلطة قادها العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي أعلن عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.
بدورها، قالت الحكومة في غينيا إن قواتها صدت هجوما على القصر الرئاسي.
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