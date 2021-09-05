الصحة الفرنسية: البلاد تجتاز بنجاح ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا 

أعلن جيروم سالومون، المدير العام للصحة في فرنسا، اليوم الأحد، أن البلاد تجتاز بنجاح ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وقال سالومون في تصريحات لقناة BFMTV التلفزيونية إن هناك "تطورا إيجابيا مع انخفاض معدلات الإصابة بنسبة 20%". وأضاف: "أتابع الوضع عن كثب وما أشاهده لا يقلقني"، مشددا على أن السلطات الصحية الفرنسية لا تسجل نمو حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" لدى الأطفال.

في الوقت نفسه أشار المسؤول الصحي إلى التنامي المطرد لحالات الإصابة في الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار، وخاصة في غواديلوب والمارتينيك وفي جزر بولينيزيا الفرنسية، حيث يصيب الفيروس أسبوعيا حوالي 3% من إجمالي السكان.

ورحب سالومون بقرار سلطات كاليدونيا الجديدة إجراء التطعيم الإلزامي للكبار، واصفا هذا القرار بـ "الجريء".

أما في الجزء القاري من فرنسا فذكر مدير عام الصحة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا سيبلغ 50 مليونا خلال الأيام القريبة، مضيفا أن هناك عدة ملايين من المواطنين فقط يبقى أمام السلطات إقناعهم بضرورة التطعيم.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد المطعمين بكلتا الجرعتين في فرنسا يقترب من 32 مليونا.