يحتاج المواطن في كثير من الأحيان إلى الاستعلام عن رقم المبنى الذي يقيم فيه أو التأكد من الرمز البريدي التابع له، خاصة إذا كان الشخص في حاجة إلى إرسال بعض المنتجات أو شراء غيرها، ويحتاج هذه المعلومات من أجل ضمان وصولها بأمان، وفي الفترة المؤخرة تم تسجيل كثرة تردد سؤال وهو ” كيف أعرف رقم المبنى الخاص بي” ، ولهذا نتعرف معكم اليوم عن الطريقة الصحيحة للتعرف على رقم المبنى، وما هي طريقة التسجيل في العنوان الوطني الموحد وغيرها من الأمور الهامة التي تتصل بتلك المعلومات التي نناقشها من خلال المقال التالي.

خطوات التعرف على رقم المبنى و الرمز البريدي وكيفية التسجيل في العنوان الوطني

بداية هيا بنا نتعرف على ما هو المقصود برقم المبنى؟ والذي يعتبر أول خانة يقوم المواطن بإدخالها ضمن بيانات العنوان الوطني، ورقم المبنى عادة يتكون من عدد أربعة أرقام خاصة بالمبنى الذي يقيم فيه المواطن سواء كان هذا المنزل مستقل، أم عبارة عن شقة في بناية مكونة من عدة شقق.

طريقة معرفة رقم المبنى الخاص ” العنوان الوطني “

من أجل معرفة رقم المبنى الخاص، يجب اتباع الطرق التالية ، و هي:

يجب على المواطن التسجيل في خدمة العنوان الوطني، والتي قامت بإطلاقها دائرة البريد في المملكة.

يمكن للمواطن أن يتوجه إلى أي من مكاتب البريد والمنتشرة في شتى أنحاء المملكة.

وللبحث عن رقم أي مبنى أو الرمز البريدي الخاص به ، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الالكتروني لخرائط العنوان الوطني.

بعدها يتم التوجه الى القائمة الجانبية الموجودة في أعلى جهة اليمين.

يقوم المواطن بإدخال اسم المنطقة.

يتم إدخال اسم المدينة، ثم إدخال اسم الحي، ويمكن إدخال أي بيانات معروفة لدى المواطن ، مثل : الرمز البريدي والرقم الإضافي .

بعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على زر البحث .

يتم الانتظار حتى الانتهاء من العثور على الموقع.

و في النهاية تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمبنى، أمامك على الشاشة و يمكن هنا تسجيل رقم المبنى المراد البحث عنه والذي يتكون من أربعة أرقام.

خدمة العنوان الوطني

قامت دائرة البريد في المملكة العربية السعودية، بإطلاق خدمة مجانية تسهل على المواطن عملية البحث عن العناوين، وتلك الخدمة هي خدمة العنوان الوطني، والتي من خلالها يمكن للمواطن أن يقوم بالدخول إلى بوابة الخدمة الإلكترونية والتسجيل من خلالها، حتى يقوم بالبحث عن أي مكان يبحث عنه كما سنوضح لكم في السطور التالية.

الدخول إلى الموقع الالكتروني ” العنوان الوطني السعودي ” ، و تسجيل الدخول .

يتم اختيار نوع الحساب المطلوب : سواء حساب أفراد، أو حساب أعمال، أو خدمات حكومية.

يقوم المواطن بإدخال جميع بيانات التسجيل المطلوبة، مثل : الاسم ورقم الهوية، أو رقم الإقامة.

يتم الضغط بعدها بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم تسجيل بيانات المبنى الخاصة بك، حيث تقوم الاستعانة بالمحدد الإلكتروني الذي يعمل على تحديد موقعك و بعدها يتم إظهار رقم المبنى الخاص بك.

تقوم الآن بإدخال كافة البيانات الشخصية، مثل : البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

بعد الانتهاء من ادخال البيانات سوف تصل إليك رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل تحتوي على كود التفعيل.

ما هي عناصر العنوان الوطني ؟

يجب العلم بأن العنوان الوطني يتكون من عدة بيانات، وهي: